Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
Son Dakika
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-3
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü
Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı...
GÜNDEM 04.01.2020, 17:30
Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
ANKARA, ()
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|18
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|18
|10