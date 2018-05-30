(Erdoğan'ın okul ziyaretiyle) - ERDOĞAN,  EYİCE VE ÇATAKLI'NIN CENAZE TÖRENLERİNE KATILDI

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı'nın cenaze törenlerine katıldı.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Semavi Eyice için, Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. Eyice'nin naaşı törenin ardından, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

"BURAYA GÖMÜLMEK İSTİYORDU"

Tören öncesi avludaki bir kedi Eyice'nin tabutunun önünde görüldü. Eyice'nin torunu Gülüm Eyice, dedesinin kedileri çok sevdiğini ve bir dönem beslediğini söyledi. Gülüm Eyice, dedesinin son arzusu olan hazireye defnindeki yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye için dünya için çok kıymetli bir insandı. Çok kıymetli eserleri vardı. Umarız arkadan gelen insanlar da gençlerimiz de onun eserlerinden yararlanır. Tarihimize sahip çıkmada en az onun kadar hassas olurlar. Buraya gömülmek istiyordu. Fatih'te olmak istiyordu. Zaten ortaokuldan itibaren büyükbabamın çocukluğunun başladığı yerler burası. Sur içi İstanbul onun için çok kıymetliydi. Biz de son arzusunu yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sayın Halil İnalcık da burada zaten, iki kıymetli insan, diğerlerinin yanına yerleşiyor. Bu bizim için ailemiz için çok büyük bir mutluluk" dedi.

"BABAM OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Kızı Gülsen Eyice de "Gerçekten Türkiye'ye ve dünyaya çok değerli eserler bırakmış bir insan. Babam olduğu için gurur duyuyorum. Ama son nefesine kadar , son görevine kadar yanındayım. Mekanı cennet olsun. Şu anda annemin yanına gitti. Sağ olun çok güzel bir günde Cumhurbaşkanımın sayesinde böyle bir günü yaşıyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN PROFESÖR OSMAN ÇATAKLI İÇİN DE SAF TUTTU

Öte yandan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı da aynı camide son yolculuğuna uğurlandı. Semavi Eyice için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi isimlerin de bulunduğu cemaat Çataklı için kılınan cenaze namazı için de saf tuttu. Çataklı, düzenlenen törenin ardından, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, Prof. Dr. Eyice ve Çataklı ailelerine taziyelerini iletti. Törenin sona ermesinin ardından, camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Erdoğan törene katılan eski Cumhurbaşkanı adaylarından MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte saf tutarak tören sonunda bir süre sohbet etti.



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EK GÖRÜNTÜ

-Okul ziyaretinden görüntüler

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeya katılanlar

-Cenaze namazı

-Detaylar