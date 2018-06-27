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ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE AÇTIĞI 1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adaları belgeleri" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul...

ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE AÇTIĞI 1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adaları belgeleri" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.
İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dördüncü duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar,eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı. 

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI DAVACILARA YEMİN TEKLİF ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, "Sunduğum İngilizce evraklar sayın genel başkanımızın iddialarını doğrular evraklardır. Bu evraklar resmi belge niteliğindedir" dedi.  Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, davalının yurtdışına para transferine ilişkin iddiasını bugüne kadar ispatlayamadığını söyledi. Mahkeme, Celal Çelik'in sunmuş olduğu İngilizce evrakların davaya uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek Türkçe'ye çevrilmesi talebini kabul etmedi. 

YEMİN TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme ayrıca Celal Çelik'in davacıların yemin etmesi yönündeki teklifini de kabul etmedi. Yemin talebi reddedilen Avukat Celal Çelik, mahkemenin ret kararının hukuki olmadığını savundu. Çelik, "Ben yemin deliline dayanıyorum. Karşı tarafın ironik bulduğumuz beyanları dahil yargılamanın hukuksuzluğunu ortaya koymaktadır. Zira eşitliği gereği tarafların delilleri toplanır ve ispat hakkı kendilerine verilir. Oysa bu davada delillerimiz toplanmayarak usulsüzlük yapılmıştır. Yemin talebimiz de usulsüzce reddedilmiştir" dedi. Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, müvekkillerine iftira atıldığını, mahkemenin de baskı altına alınmaya çalışıldığını savunarak, sözlü yargılama evresine geçilmesini istedi. Duruşmayı erteleyen mahkemenin hakimi Mumin Kılıç, bir dahaki celsede davalı veya davacıların hazır bulunmaması halinde de karar verileceği ihtarında bulundu. 

 
 

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