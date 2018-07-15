ERDOĞAN'IN ALANA GİRİŞİNİ BÖYLE BEKLEDİLER

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL
15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne gelen vatandaşlar, Nakkaştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana girişini bekledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında gerçekleşecek etkinliğe katılmak için gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile Erdoğan'ın dev posterini açarak 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attılar. Alan girişinde yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların görüntüsü
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganının atılması
-Genel ve detaylar