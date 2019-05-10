Erdoğan: Hem NATO'da stratejik ortak olacaksınız, ondan sonra size yaptırım konuşulacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik söylemi hakkında, "Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO’da stratejik ortak olacaksınız, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil, böyle ortaklık olmaz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki büyükelçiler ile partisinin MKYK üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan iftarda 94 ülkenin büyükelçisi ile 5 uluslararası sivil toplum kuruluşunun temsilcileri yer aldı. Erdoğan, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, terörle mücadele, Gazze’deki hava saldırıları, Suriye sorunu ve Akdeniz’deki kıta sahanlığı sorunlarına değindi.Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen Avrupa’nın dört bir yanında terör örgütlerine müsamaha gösterilmeye devam edildiğini belirten Erdoğan, "PKK/YPG terör örgütüne Avrupa’nın dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, hatta destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve yandaşları Amerika’da bir malikhanede rahatça hayatlarını sürdürebiliyor. Terör eylemleri için terörizm, bunların failleri için de terörist ifadesini kullanmaktan dahi imtina eden ülkeler biliyoruz. DEAŞ’la mücadelesinde ülkemize yeterince destek vermeyenler, sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize yıkmışlardır. Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı, İslam karşısı saldırılar karşısında tutarlı ve güçlü tepki gösterilmemesi tehlikeyi daha da büyütüyor. Bu tür eylemler bireysel görülerek veya ‘bunlar terör örgütleri değil, sıradan örgütler’ denilerek geçiştirilemez. Aksi takdirde yakın bir zamanda dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı, huzur içinde yaşayamadığı bir yer haline gelmeye mahkumdur" diye konuştu.'SURİYE’NİN SINIRLARIMIZ BOYUNCA UZANAN DİĞER BÖLGELERİNİ DE TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZ'Dünyanın farklı yerlerinde bölgesel ve küresel krizlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, "Yemen, Libya, Afganistan, Somali, Myanmar’da yaşanan acılar bir türlü dindirilemedi. Yasadışı göç, insan ticareti, sınır aşan suçlar gibi tehditler büyümeye devam ediyor. Türkiye bu tehditlerden doğrudan etkilenen ülkelerdendir. Bunun için kriz yönetimi dış politikamızda öncelikli bir yere sahiptir. Hemen yanı başımızdaki Suriye’de ülke nüfusunun yarısını yerinden eden ve yaklaşık bir milyon insanın hayatına mal olan savaş sekizinci yılını geride bıraktı. Uzun yılar çözüm adına adım atılmayan Suriye krizini çözmek için hem Cenevre sürecine, hem de Astana mekanizmasına biz katkıda bulunuyoruz. Sadece bunlarla kalmayıp sahada inisiyatif de aldık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla toplamda 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını zulümden kurtardık. Oluşturulan güvenli bölgelere 320 binden fazla Suriyeli kardeşim gönüllü olarak döndü. İnşallah yakında Suriye’nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de terörden temizleyecek ve ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın sığınmacının huzur içinde dönebilmelerine imkan sağlayacağız" dedi.'İSRAİL, GAZZE’DE İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİN GÜNDEME GELMEMESİ İÇİN BASIN KURULUŞLARINI VURMAKTAN ÇEKİNMİYOR'İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırılarında, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurduğunu hatırlatan Erdoğan, İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği cinayetlerin gündeme gelmemesi için basın kuruluşlarını vurmaktan çekinmediğini söyledi. İsrail’in saldırılarına sessiz kalan ülkeleri eleştiren Erdoğan, "Basın yayın konusunda sözüm ona hassasiyet sahibi ülkelere ise bu saldırılar karşısında hiçbir tepki gösterilmedi göstermiyor" diye konuştu.'OLDU BİTTİLERE GÖZ YUMMAYACAĞIMIZI TÜM TARAFLARIN GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM'Kıbrıs’ta barış ve istikrarın Türkiye ve KKTC’nin içinde olacağı bir çözümle sağlanabileceğini belirten Erdoğan, "Bu bölgede yapılmaya çalışılan oldu bittilere göz yummayacağımızı ilgili tüm tarafların gördüğüne inanıyorum. Tüm sorunlarımız gibi bu konuyu da karşılıklı görüşme, diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz" dedi.'YAPTIRIM KONUŞULMASI ANLAŞILABİLİR DEĞİL'Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik sözlerini eleştiren Erdoğan, şöyle dedi:"Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO’da stratejik ortak olacaksınız ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil, böyle ortaklık olmaz. Güvenlik politikamızın en önemli dayanağı olan NATO ittifakına 60 yıldır son derece önemli katkılar sunuyoruz. Aidatsa bütün ödemleri Amerika’dan sonra ikinci veya üçüncü sırada en iyi ödeyen biziz. Bu konularda hassasız. NATO’da nerede bir görev verildiyse bunu dört dörtlük yerine getiren yine biziz. Bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu ama Avrupa Birliği bize hala çalım atıyor."Erdoğan konuşmasının sonunda, partisinin Berlin ve Londra’da görev yapacak temsilcilerini tanıttı.

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