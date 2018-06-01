Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ile görüştü

ANKARA, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede TANAP projesi de dahil olmak üzere ikili ilişkilere değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme sırasında, Gürcü mevkidaşına Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle tebriklerini de iletti.