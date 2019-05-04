 ERDOĞAN: GİDELİM MİLLETE, MİLLİ İRADE NASIL BİR KARAR VERİYORSA 'BAŞIMIZ ÜSTÜNE DERİZ' ONU KABULLENİRİZ (1) 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve 'vurun abalıya' dediler, vurdular. Ama artık yetti, yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, aç ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'başımız üstüne deriz' onu kabulleniriz"

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Güven USTA /İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Milletin iradasine olan saygımız nedeniyle seçim süreçlerini yakından takip ediyor, sandık çıkan her oyun yerini bulacaktır diye çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Bütün çabamız, usulsüzlüklerle, yolsuzluklar, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. İşte çıkmış bakıyorsunuz ki anan muhalefetin birkaç temsilcisi, çok enteresan 'Kızılay'a çıkamazsınız' diyorlar. Kime diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu'na. Tehdit ediyorlar. Anayasanın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada bile bulunamazsınız der anayasanın 138. maddesi. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında, şu ana kadar bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor. İstanbul'da Ankara'da seçimler yapılmıştır. Biz Ankara'da her hangi bir itirazda ileri derece yüklenmeler yapmadık. Ama İstanbul da bindelerle oynana bir oyun var, yolsuzluklar var. Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Düşünebiliyor musunuz 27 binden, 28 binden 13 bine kadar bu sayımda oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Takip etmeyelim mi?" dedi.

"GİDELİM MİLLETE, MİLLİ İRADE NASIL BİR KARAR VERİYORSA 'BAŞIMIZ ÜSTÜNE DERİZ' ONU KABULLENİRİZ"

Erdoğan, "Vatandaşım bana 'bu seçim yenilenmeli' diyor. Bakınız, dünyanın bir çok yerinde yarım puan bir puanın olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Niye? Gönüller huzur bulacak. 1966'de, 99'da ülkemizde buna benzer kararları Yüksek Seçim Kurulu almıştır. Hele hele burası İstanbul, bu bir kasaba değil, ilçe değil, bir belde değil. Ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve 'vurun abalıya' dediler, vurdular. Ama artık yetti, yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, aç ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'başımız üstüne deriz' onu kabulleniriz" şeklinde konuştu.

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