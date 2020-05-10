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Erdoğan Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro tünelleri törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro tünelleri için düzenlenen 'ilk ışık' törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, "Metro hattı tünelinde bugün ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sorunu sona eriyor" dedi.

GÜNDEM 10.05.2020, 18:59 Murat Aydın
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Erdoğan Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro tünelleri törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni’ne video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun bitimiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na ulaşım sorununun sona ereceğini belirtirken, 45 günde bitirilmesi planlanan acil hastanelerinin de bayram sonuna kadar açılacağını söyledi.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR KULLANDIK

* İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı’nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul, şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verdik.

* Metro hattı tünelinde bugün ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı’na ulaşım sorunu sona eriyor. Metronun hedeflenenden önce bitmesini diliyorum.

ACİL HASTANELER BAYRAM SONUNA AÇILACAK

* Bayram sonuna kadar acil hastanelerinin açılışını yapacağız. Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Salgın sürecini dostlarımıza destek olarak yaşadık. Bu salgının da üstesinden geleceğiz.

* İstanbul’un gücüne ve potansiyeline inanmayanların bu şehre hizmet etmesi zordur. İstanbul’a hizmet etmek, eser kazandırmak imkandan önce inanç meselesi. İstanbul’un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul’un her talebine çözüm getiriyoruz.

GÖZÜNÜZLE DEĞİL KALBİNİZLE BAKACAKSINIZ

* İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz.

#telekonferans erdoğan #cumhurbaşkanı #tayyip erdoğan #Ak Parti Genel Başkanı
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