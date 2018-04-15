ERDOĞAN: FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA TERÖRİZMİNE ASLA BOYUN EĞMEDİK

Haber: Hakime TORUN / İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya eleştirisi yaparak, "Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medya, son yıllarda bu operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik. Hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ'nun linç ve karalama furyasının önünü kesmeyi başardık. Bu süreçte, hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi eleştiriler de aldık. Hatta o dönem Anayasa Mahkememiz, baskılara boyun eğerek vicdanları yaralayan bazı kararlara imza attı. Oysa meselenin ne demokrasi, ne özgürlüklerle, ne de hak ve hukukla alakası yoktu. Bilakis kalleş saldırının hedefi demokrasimiz, özgürlüklerdi. Biz bugünlere, medya operasyonları ile değil manşetlerle çarpışa çarpışa geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, Beykoz 6. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

"DARGINLIK, FİTNE, FESAT BUNLARI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARAMIZA SOKTUĞU VİRÜSLERDİR"

Birlik beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Fesat, fitne bunları ayaklarımızın altına alıyoruz. Dargınlık, kırgınlık olamayacak kitabımızda yok. Gençler, özellikle size sesleniyorum, dargınlık, fitne, fesat bunları FETÖ terör örgütünün aramıza soktuğu virüslerdir. Bunlardan kurtulacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye, Türk milleti de güçleniyor. Türkiye'nin bu kutlu yolculuğunu engelleme çalışmalarını onların namlularını partimize de çevirmelerinin sebebi işte budur" dedi.

"HEPİMİZİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI UYANIK OLMASI GEREKİYOR"

Parti teşkilatına uyarıda bulunan Erdoğan, "Hepimizin çok dikkatli olması uyanık olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tüm teşkilat mensuplarımızın azami teyakkuz halinde bulunmaları azami önem arz ediyor. Her seçimde olduğu gibi 2019 seçimleri öncesinde de partimizin birlik ve beraberliğini örselemeye gücünü azaltmaya, konsantrasyonunu bozmaya yönelik teşebbüslerin olması kaçınılmazdır. Kendi hastalıklarını, kısır tartışmalarını bize sirayet ettirmeye çalışanlar muhakkak çıkacaktır" dedi.

"MECLİS KÜRSÜLERİNİ FETÖ'YA KİRALAYARAK BU KALLEŞ SALDIRILARA KOL KANAT GERMİŞTİR"

Sosyal medya eleştirisi yapan Erdoğan, "Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ bu alanı pervasızca, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Aylarca şişirilmiş, sahte hesaplar üzerinden itibar suikastları düzenlenmiş. Yalan ve iftira üzerimize boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da Meclis kürsülerini FETÖ'ya kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Utanmadan, arlanmadan haftalarca FETÖ'nun linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken biz bu ahlaksızlığa prim vermedik" diye konuştu.

"FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA TERÖRİZMİNE ASLA BOYUN EĞMEDİK"

Erdoğan, "FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik. Hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ'nun linç ve karalama furyasının önünü kesmeyi başardık. Bu süreçte, hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi eleştiriler de aldık" dedi.

"ANAYASA MAHKEMEMİZ, BASKILARA BOYUN EĞEREK VİCDANLARI YARALAYAN BAZI KARARLARA İMZA ATTI"

Erdoğan, "Hatta o dönem Anayasa Mahkememiz, baskılara boyun eğerek vicdanları yaralayan bazı kararlara imza attı. Oysa meselenin ne demokrasi ne özgürlüklerle ne de hak ve hukukla alakası yoktu. Bilakis kalleş saldırının hedefi demokrasimiz, özgürlüklerdi. Bugün, o gün ki tavrımızın ne kadar doğru olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Özellikle son günlerde bir küresel sosyal medya şirketinin usulsüzlükleri üzerinden yapılan bizim haklılığımız ortaya çıkarıyor. O günlerde demokrasimizi, sosyal medyadan korumak için aldığımız tedbirler bugün Amerika'da, Avrupa'da çok daha ileri seviyelerde gündeme geliyor. O zaman bizi antidemokratik olmakla suçlayanalar bugün sosyal medya şirketlerinin sorumsuzluğu hak ve hukuk tanımazlığı karşısında feveran ediyorlar. Partimiz, şahsımız ve ülkemiz ile ilgili yürütülen tüm operasyonlara verilecek cevabımız sadece hakikatlere sarılmak anlatmaktır. İftira simsarlarına prim vermeden ahlakımızdan, edebimizden bir milim dahi sapmadan daha çok çalışarak mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadeleyi kırarak değil dertleri, sevinçleri, kederi paylaşarak devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BİZ BUGÜNLERE, MEDYA OPERASYONLARI İLE DEĞİL MANŞETLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK"

Erdoğan, "Biz bugünlere, medya operasyonları ile değil manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bugünlere vesayet odaklarının desteği ile değil milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek geldik" dedi.

"KANAL RİVA PROJESİ İLE MEVCUT DEREYİ ISLAH EDEREK BİR TURİZM KOMPLEKSİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, "Riva Deresi ve çevresini yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz. Kanal Riva projesi ile mevcut dereyi ıslah ederek bir turizm kompleksi yapacağız. Projenin hayata geçmesi ile yaklaşık 5 bin kişiye iş ve istihdam sağlayacağız. 15 yıllık hizmet ve yatırım kervanının aksamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. 2019 seferimizi başlatıyoruz" dedi.

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