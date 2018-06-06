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Erdoğan: Ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeyde (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin “Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın...

Erdoğan: Ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeyde (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin “Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. Ekonomimize göre değil ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup  olacaklar mı? Bunların derdi 24 Haziran. Acaba Ak Parti'yi Erdoğan çökertebilir miyiz? Ama çökertemeyecekler başaramayacaklar" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının iftar programında konuştu. Ekonomi ve döviz kuruna ilişkin Erdoğan, "Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin çoğunun ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İlk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak göreceğiz bakalım Türkiye büyüyor mu küçülüyor mu? Ekonomimize göre değil ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup  olacaklar mı? Bunların derdi 24 Haziran. Acaba Ak Parti'yi Erdoğan çökertebilir miyiz? Ama çökertemeyecekler başaramayacaklar" diye konuştu. 


Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın açıklaması
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ANKARA () 

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