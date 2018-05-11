Erdoğan, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın sporcularla konuşması
-Detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi. Görüntü dökümü -Erdoğan'ın sporcularla konuşması -Detaylar ANKARA ()
11 Mayıs 2018 Cuma 16:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın sporcularla konuşması
-Detaylar
ANKARA ()
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