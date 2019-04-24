Erdoğan'dan, Sri Lanka Cumhurbaşkanına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'yı telefonla arayarak, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Sayın Maithripala Sirisena’ya taziyelerini iletmiştir" denildi