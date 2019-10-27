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ERDOĞAN'DAN, ÖLDÜRÜLEN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI BAĞDADİ MESAJI

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye...

GÜNDEM 27.10.2019, 19:20
ERDOĞAN'DAN, ÖLDÜRÜLEN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI BAĞDADİ MESAJI

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan DEAŞ terör örgütünün elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi ile alakalı bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. Deaş, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."
 

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