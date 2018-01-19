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- ERDOĞAN'DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz" Haber-Kamera: Gülseli KENARLI  - Harun UYANIK - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde...

- ERDOĞAN'DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI  - Harun UYANIK - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak Donör Fonu'na ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, " Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-İmza töreni


 

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