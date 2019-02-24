ERDOĞAN'DAN, FATİH KARACA'YA (MABEL MATİZ) TAZİYE TELEFONU

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan'ın telefonla konuşması
ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Erdoğan'ın telefonla...
24 Şubat 2019 Pazar 21:50
ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan'ın telefonla konuşması
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