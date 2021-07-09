Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri'ne Soylu ile ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte PKK terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Evlat Nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü. Ailelere desteklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı. Suç örgütü Lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından yaşanan gelişmelerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile biraraya gelmediği iddiaları ile gümdem oluşturmak isteyenlere "Biz burdayız ve işimizi yapıyoruz" dercesine footğraf verdiler.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016