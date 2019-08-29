Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Zafer'in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclis'imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını gönülden tebrik ediyorum. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu temennilerle bir kez daha şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."