ERDOĞAN ÇAMLICA CAMİİ'Nİ HAVADAN İNCELEDİ

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programın helikopterle İstanbul'a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
Görüntü Dökümü:
-Erdoğan'ın helikopterdeki fotoğrafları
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programın helikopterle İstanbul'a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi. Görüntü Dökümü: -Erdoğan'ın helikopterdeki fotoğrafları
18 Mart 2019 Pazartesi 19:23
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programın helikopterle İstanbul'a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
Görüntü Dökümü:
-Erdoğan'ın helikopterdeki fotoğrafları
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