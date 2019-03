Erdoğan: Bunlara ültimatom peşinen verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisi, 'Ankara’yı alacağız' diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp, 'Onlara en büyük tokadı İstanbul’da Ankara’da atacağız' diye topyekun milleti tehdit ediyor. Peki her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir tepki geldiğini gördünüz mü? İtiraz edemezler, seslerini çıkaramazlar; çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek, ültimatom peşinen verildi" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara mitingine katıldı. Erdoğan, bir süre çalınan Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısına eşlik etti. Erdoğan, Ankara’nın yiğitler, seğmenler, gaziler diyarı, milli mücadelenin karargahı, istiklalin ve istikbalin başkenti olduğunu söyledi. Mitinge katılım sayısının 450 bin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara, 'Biz 31 Mart’a hazırız' diyor. Son virajdayız, inşallah 31 Mart akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracaksınız ve gerek AK Partili kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik, MHP’li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber, kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden, sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Rabbim ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Rabbim Orta Asya’dan Afrika’ya, Kafkaslardan Balkanlara kadar, ülkemizi muhafaza ve muzaffer eylesin" dedi.



'SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

31 Mart'ta sandık iradesine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Sandıklara sahip çıkacağız. Tüm sandık görevlileri, sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok, yola devam" dedi.



'KİMSE BU MİLLETE PARMAK SALLAMA CESARETİ BULAMAYACAK'

Terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşılarına çıkanların yüzlerindeki maskeleri düşüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için 31 Mart’ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, mesajlara, şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak" dedi.



'BUNLARA ÜLTİMATOM PEŞİNEN VERİLDİ'

Ankara’nın bir daha asla milletini hor, hakir görenlerin, kendi insanını aşağılayanların boyunduruğunda bir şehir olmayacağının altını çizen Erdoğan şunları kaydetti:

"Ankara, bir daha asla esaretin gölgesiyle ufku karartılan bir şehir olmayacak. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz’un başkenti olan Ankara, bundan sonra hep özgürlükle, demokrasiyle, adaletle, anılan bir şehir olacak kalacak. Ankara ile ilgili başka hesabı olanlar yok değil, Ankara’yı önü, arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var. Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisi, 'Ankara’yı alacağız' diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp, 'Onlara en büyük tokadı İstanbul’da Ankara’da atacağız' diye topyekun milleti tehdit ediyor. Peki her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit diline, ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlığa, ittifak adaylarından herhangi bir itiraz işittiniz mi? İtiraz edemezler, seslerini çıkaramazlar, çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek, ültimatom peşinen verildi."



'BUNLARA DERSİ ÇOK BÜYÜK VERMEK LAZIM'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, "Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz" sözlerini ekranda kalabalığa izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adam var ya, bu adam Kürt değil ha, ne idiği belirsiz birisi. Kürt değil ama adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Eğer Ankara’da soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP Ankara’ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu adam Ankara’nın başına gelirse, ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? 'Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek'. Bak bunu ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart’ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? 'İstanbul’da İmamoğlu bilecek ki ben İstanbul’daki 3 milyon Kürdün oyuyla seçildim'. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul’daki hem Kürt kardeşlerime hakaret ediyor hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. Bu adamlar daha siyaseti bile öğrenemedi. İstanbul da bunlara gerekli olan dersi verecek, ben buna inanıyorum. Ardından ne diyor? Türkiye’de Kürdistan var mı? Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Marmara var ama Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Ha sen Kürdistan’da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına, onlarla beraber git. Ama Türkiye’yi biz size böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz."



'DUYDUM Kİ HIZLI TRENDEN DE KORKARMIŞ'

Türkiye’yi 17 yılda hızlı trenle tanıştırdıklarını aktaran Erdoğan, "Ankara’yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’la birleştirdik, Bay Kemal. '17 yılda ne yaptınız?' diyorsun. Bin hızlı trene de ne yaptığımızı gör. Ama işine gelmez, duydum ki hızlı trenden de korkarmış. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projemizin yapımı hızla sürüyor bu hattın Afyonkarahisar-Uşak arasını 2021 yılında, Uşak-Manisa-İzmir arasını 2022 yılında hizmete açıyoruz. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında da son aşamaya yaklaştık" diye konuştu.



'ÖZHASEKİ KARDEŞİMİ SİZLERE EMANET EDİYORUM'

Ulus meydanının yayalaştırılacağını söyleyen Erdoğan, "Bay Kemal, Yavaş, bunlardan anlamazlar. Bunların ufku dar" dedi. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki’nin Kayseri’de 5 dönem, 25 sene belediye başkanlığını yaptığını, ardından milletvekilliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüyoruz. Dedik ki ‘Ankara gibi bir şehre böylesi yakışır’ ve Özhaseki kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İstanbul’u rastgele birilerine değil, oraya da yine başarılı bir dava arkadaşımı, yıllarca Ulaştırma Bakanlığı yapan, belediye başkanlığı dönemimde İDO Genel Müdürü olan Binali Yıldırım kardeşimizi de İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptım. Yani öyle rastgele bir tane ilçe belediye başkanını al getir, oraya bunlar İstanbul’u yönetecek kişiler değil. İş bilenin kılıç kuşananın" diye konuştu.



'CHP’YE GÖNÜL VERENLERİ DE BU YALANCIDAN KURTARALIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’a 7 tane baraj yapılmadığını öne sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan barajların görüntülerini vatandaşlara izlettikten sonra, "Ya senin belediye başkanlarının da kılavuzu karga. Onlara sorduğun zaman 'Baraj, gölet nedir?' diye sorsan bilmezler. Gelin, hem Hatay’ı kurtaralım hem de 31 Mart’ta şu CHP’ye gönül verenleri de bu yalancıdan kurtaralım. Çok çalışacağız, son 8 gün. Ankara’da 17 ilçemiz doğal gaz kullanıyor. Bu yıl Haymana’ya, 2 yıla kadar Ayaş, Kalecik ve Bala’ya 3 yıla kadar da Çamlıdere, Evren, Nallıhan Güdül’e doğal gazı getiriyoruz" diye konuştu.



'ANKARA’YI ÇOK DAHA FARKLI BİR YERE TAŞIYACAĞIZ'

Özhaseki’nin projelerinin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu kardeşiniz, 4,5 yıl inşallah Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Özhaseki kardeşim ve Cumhur İttifakı olarak ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz, kabine zaten şu anda biz yönetiyoruz, başkentimiz Ankara’yı çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Bu sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan, Ankara’ya asla bir bela vermeyelim. Buna da hazır mıyız? Çünkü bazı işler vardır ki, yanlış tercihlerde bulunulduğunda ya telafisi mümkün değildir ya da telafisi çok uzun bir zaman alır. İşte seçimler de böyle. Sandıkta atılacak yanlış bir adımın telafisi, bir şehrin, ülkenin sadece 5 yılık bir dönemine değil, çok daha uzun zamanına mal olur. Zira yıkmak, bozmak kolaydır, yapmak, inşa etmek, hele hele düzeltmek ise çok zordur. İnşallah Ankara tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır. 31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerde Ankara şehre hizmet için tüm hazırlığı tamam olan, yüreği bu aşkla atan belediye başkanlarıyla yoluna devam edecektir."

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()