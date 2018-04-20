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ERDOĞAN: BU KOLTUĞUN HIRSLISI KONUMUNDA OLSAK 1,5 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRDİK (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, erken seçim kararına...

ERDOĞAN: BU KOLTUĞUN HIRSLISI KONUMUNDA OLSAK 1,5 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRDİK (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, erken seçim kararına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir ana muhalefetimiz var ki sağ olsun,
onlar da ikide bir 'hodri meydan' dedi. Madem bu kadar 'hodri meydan' diyorsunuz, 'buyurun meydan' demek durumunda kaldık" dedi.
"Cumhurbaşkanı olarak benim şu anda önümde 1,5 yılım daha var" diyen Erdoğan, "Yani bu makamın, bu koltuğun hırslısı konumunda olsak, 1,5 yıl daha devam edebilirdik. Böyle bir hırsın içinde değil ama yaptığımız bütün bu hesaplar neticesinde bu sıkıntılar bizim ülkemize, milletimize bir bedel ödeteceği endişesiyle dedik ki bu adımı atalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları


 

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