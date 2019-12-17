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Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü
Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.
GÜNDEM 17.12.2019, 17:59
Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.
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