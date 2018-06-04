Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Belediye Başkan vekillerini kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Belediye Başkan vekillerini kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
04 Haziran 2018 Pazartesi 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Belediye Başkan vekillerini kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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