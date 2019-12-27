ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı. Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile...
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.
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