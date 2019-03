Erdoğan: Ankara'da Pandora'nın kutusu açılmıştır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'da ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Benim milletim, Ankara Büyükşehir adayının nasıl bir karşılıksız veya sahte senet cambazı olduğunu öğrendi. Ankaralı kardeşlerim, bunun hesabını sandıkta soracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve daha sonra özel bir firmaya 29 yıllığına kiralanan Ankapark'ın 'Wonderland Euroasia' açılış törenine katıldı. Törende, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da hazır bulundu.

'GÖREVE HAZIRIZ, DERSİMİZE ÇALIŞTIK'

Açılış töreninde ilk olarak Mehmet Özhaseki konuştu. Özhaseki, kendilerinin hizmetlerle anıldıklarını kaydetti. Kendilerinden önce ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışının bulunduğunu belirten Özhaseki, "Her yerde sular akmaz, çöp dağları vardı. Ama iş başındaki sol anlayış hiç umursamadan keyfini sürmeye devam ederdi. Ankara da, İstanbul da böyleydi. O günlerde işbaşına gelen herkes suyla, kanalizasyonlarla, yıllarca uğraştı. Bu şehrin sanayisini, ticaretini kalkındırmak gerekiyor. İnsanlara iş alanları açacak tesisleri ortaya koymak gerekiyor. Onlardan birisi de burası. Bu tesise emek veren Melih Bey'e teşekkür ediyoruz. Ankara'nın her köşesinde emeği var. Kendi zaman dilimi içinde Mustafa Tuna başkanımız elinden gelen gayreti gösterdi. Şimdi sıra bu fakir kardeşinizde. Göreve hazırız, dersimize çalıştık. Başkaları gibi işkembeden atmıyoruz" dedi.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'ı Ankaralıların hasretle beklediğini söyleyerek, Ankapark'ın bin 217 oyuncağa, 120 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine sahip olduğunu vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 1 milyar 396 milyon liraya mal olan Ankapark'tan, kira geliri ve diğer kalemler olmak üzere yıllık 50 milyon lira gelir elde edeceğini belirten Erdoğan, "Başta Melih Gökçek kardeşim ve ondan sonra diğer görevliler, hep birlikte burada emeği ve alın teri bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİR AN OLSUN YÜZÜMÜZÜ MİLLETTEN AYIRMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan ve belediye başkanlarına 'şunu iyi bilin, halkımın gönlünü kıran, benim de gönlümü kırmış olur' diye seslendi. Gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle çalışacağız. Yapmak isteyip de yapamadığımız, daha hızlı koşmak isteyip, engellere takıldığımız dönemler de oldu. Bürokratik oligarşiden, darbeci zihniyete kadar pek çok zorlukla yüzleştik. Bir an olsun yüzümüzü milletten ayırmadık. Kapımıza ayrımcılığı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP'nin Hatay Belediye Başkanı, 'oy yoksa, yol da yok, hizmet de yok, iş aş da yok' diyor. Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese, kusura bakmasın, kapıya koyarız. Bu tür adımları attık. Sadece bize oy veren vatandaşlarımız için değil, 81 vilayetimizin her biri, 82 milyonun her ferdi için çalıştık. Kırıkkaleli vatandaşlarımızın derdini de Hakkarili vatandaşımızın sıkıntısını da kendi meselemiz olarak gördük. Sandıkta verilen görevin hakkını sahada ter dökerek ödemeye gayret gösterdik. Sizin güveninizi, sizin emanetinizi, teveccühünüzü boşa çıkarmamak için, gece gündüz demeden mücadele ettik."

'BUNUN KILAVUZU KARGA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin özünde rekabet olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. Ben Hatay'da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat, 'Hatay'da baraj yok ki' diyor. Eline diline dursun ya. Bana diyorsun ki, 'Bunun bir danışmanı yok mu?' Bunu sana tavsiye ediyorum ya. Senin bir defa kılavuzun kim? Bunun kılavuzu karga. Hassa'daki, Reyhanlı'daki bütün barajlarımızı görsün. Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sebebiyle, aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik."

'SANDIKLARA KOŞMANIZI BEKLİYORUZ'

Seçimin sandıktan önce kalplerde kazanılacağını belirten Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart seçimlerine için sandığa gitmesini istedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizlerden 31 Mart'ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz. Sakın ihmal etmeyin. Gitmemezlik yapmayın. Yakınlarınızda olanları alın götürün. Hatta memleketinizden. Çünkü burada olanların hepsi Ankaralı değil, olmayanı da var. Yozgatlısı, Çankırılısı, Çorumlusu, Trabzonlusu var. Onlara da bu işin önemini anlatın. Bu işin ne kadar bir ciddi beka meselesi olduğunu anlatın. Sizlerden bunun için 31 Mart'ta sandıkları patlatmanınız istiyoruz. Sadece başkentimiz için değil, ülkemizin geleceği, milletimizin istikbali, evlatlarımızın huzuru için de bunu yapmalıyız."

'ANKARA'YI RASTGELE ELLERE TESLİM EDEMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Mahalli İdarelerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlattı. "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz" diyen Erdoğan, "Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Kardeşlerim, beş dönem Kayseri’yi idare etmek başka bir şey bir ilçeyi idare temek aşka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden biriyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki, Ankara emin ellerde devam etsin. İlçelerimiz de aynı şekilde" diye konuştu.

'İTTİFAKIN ASIL PATRONU ÇIKTI VE POSTAYI KOYDU'

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın vatandaşlardan gizli, saklı hiçbir işinin olmadığını aktardı. Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"İttifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe, içinden Pensilvanya'nın ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü, arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok, millet iradesi yok. Bu ittifakta samimiyet, şeffaflık yok. Alengirli işlere yer var; ama doğruluğa dürüstlüğe yer yok. Bu ittifakta bölücü heveslere tahammül var ama milliyetperverliğe tahammül yok. Bay Kemal ve hanımefendi ilk günden itibaren, ittifakın gerçek patronunun, asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler. Bölücü örgüt sempatizanı yüzlerce kişiye CHP rozetleriyle belediyelere sızdırma girişimlerini inkar ettiler. Kafasını kuma gömen devekuşu misali, kendileri yok sayınca, inkar edince, milletin gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Ancak geçen hafta, ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu."

'BU İTTİFAKIN DEFOLU ADAYINDAN ANKARA'YA BİR HAYIR GELMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin hakaret ederek, iftira atarak seçimin kalan 10 gününü geçirmeye çalıştığını öne sürdü. Vatandaşların bu oyunu gördüğünü belirten Erdoğan, "Oysa, Ankara'da ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Millet tezgahın şifrelerini çözdü, artık olanı olmamış sayamazsınız. Gerçeği yalanla kapatamazsınız. Kirli işbirliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız. Ankara'da çevirdiğiniz dolapları, bu milletin gözünden artık kaçıramazsınız. Kelime oyunlarıyla benim Ankaralı kardeşlerimi asla kandıramazsınız. Milletimizin basiretini, ferasetini hafife alamazsınız ve alamayacaksınız. Siz gizlemeye çalışsanız da hakikatler mutlaka ortaya çıkacak" dedi.

'AYRICA VERGİ KAÇAKÇISI BU'

Erdoğan, diğer ittifakın Ankara Büyükşehir Belediyesi adayının karşılıksız veya sahte senet cambazı olduğunu milletin öğrendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunu bilenlerin, bilmeyenlere anlatması gerekir mi? Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Bunların hepsini anlatmanız lazım. Buralardan ayakta durmaya çalışmış. Şimdi böyle bir adam, Ankara'ya belediye başkan adayı oluyor. Gereken dersin verilmesi lazım. Bunu biz de takip ediyoruz. Hem ittifakla ilgili hem Ankara adayıyla ilgili gerçekler çarşaf, çarşaf ortaya dökülüyor. Bugün karaladıkları, kanlı bıçaklı oldukları şahıslarla daha düne kadar, ne işler çevirdikleri, nerelere gittikleri, ne konuştukları, birbirlerine hangi mesajları attıkları tek, tek ortaya çıkıyor. Bu skandal, 'provokasyon' diyerek kapatılamayacak kadar büyüktür. Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak, hiç kimseye fayda sağlamaz. Ankaralı kardeşlerim, bunun hesabını sandıkta soracaktır. Benim milletim bu ittifaka ve ortaklarına derslerini sandıkta verecektir. Ne böyle bir ittifaktan, ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez. Kendine faydası olmayanın milletine de, memleketine de hiçbir faydası olmaz. Biz kimseye iftira etmiyoruz ama gerçekleri milletimizin bilmesini istiyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'ın seçimlere kadar tüm vatandaşlara ve açık bulundukça da şehit ailelerine ücretsiz olacağını kaydetti.

Haber: Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA