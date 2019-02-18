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ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

Yılmaz BEZGİN / iSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na...

ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

Yılmaz BEZGİN / iSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın katıldığı toplantının halen sürüdüğü öğrenilirken, toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Binali Yıldırım ve il yöneticilerin Erdoğan'ı karşılaması
-Erdoğan ve beraberindekilerin il binasına girişleri
  

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