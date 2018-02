Erdoğan açıkladı: Rejim güçleri top atışıyla geri döndürüldü

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Rejim yanlılarının Afrin'e girdiği iddialarına ilişkin,"Bugün Akşam saatlerinde pikaplarıyla on kadar Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil,bedelini çok ağır öderler" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kıymetli mevkidaşımla ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldığımız ve potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirdiğimiz, ikili görüşme ardından heyetlar arası görüşmeyi gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki , ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimize yakışır şekilde çok daha üs seviyelere çıkartılması konusundaki irademizi teyit ettik. İkili ticaret hacmimizin ortak çabalarla çok daha yukarılara taşınabileceiğine inanıyorum. Bu amaçla iş adamlarımızı teşvik etmeye, iş dünyasında gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde aynı iradenin İvanov tarafından da sergilenmesi bizleri ayrıca memmun etmiştir. Makedonya'daki yatırımları da arttırmak arzusundayız. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla Türk şirketi Makedonya da faliyet gösterecek. Makedonya terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi artırmakta kararlı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ile ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ her iki ülke içinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıyız " diye konuştu.





"FIRSAT VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL,BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejime yakın milislerin Afrin'e gireceği yönündeki iddialara ilişkin son saatlerde yansıyan yeni haberler var, Rejim tarafından gelen milislere bir müdahale olduğu yönünde. Sahadaki son durum nedir ? Sorusunu şöyle yanıtladı:"Bugün Akşam saatlerinde pikaplarıyla on kadar Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil,bedelini çok ağır öderler."