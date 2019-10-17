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Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Devam eden...

GÜNDEM 17.10.2019, 16:04
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi

 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Devam eden görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi.

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ANKARA, ()-

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