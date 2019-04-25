Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti. Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel...
25 Nisan 2019 Perşembe 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()
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