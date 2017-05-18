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ERDOĞAN: 54 YILDIR BU ÜLKEYİ AFFEDERSİNİZ KAPISINDA SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜREN BİR AB VAR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB yetkilileri bizlere adil, olumlu yaklaşımlarını sürdürürlerse bu yola devam ederiz. Sürdürmedikleri takdirde tabi ki başımızın çaresine

ERDOĞAN: 54 YILDIR BU ÜLKEYİ AFFEDERSİNİZ KAPISINDA SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜREN BİR AB VAR

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin AB üsrecine ilişkin, 54 yıldır bu ülkeyi affedersiniz kapısında sürüm sürüm süründüren bir AB var. Bizden sonra kimler geldi geçti. Hepsini aldılar. Peki Türkiye'nin günahı ne de almıyorsunuz? Bizden çok çok sonra müracaat edenleri içeri alırken bunların özelliği ne? Bunlar Türkiye'den çok mu güçlü? Her türlü görüşmemizi yapıyoruz. Bu görüşmeler karşısında AB yetkilileri bizlere adil, olumlu yaklaşımlarını sürdürürlerse bu yola devam ederiz. Sürdürmedikleri takdirde tabi ki başımızın çaresine bakacağız" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin AB üsrecine ilişkin Erdoğan, "AB dediğimiz zaman, AB, Türkiye'ye gönlünü, kapısını her şeyini açmış da Türkiye içeriye mi girmemiş. Böyle bir şey mi var?  54 yıldır bu ülkeyi affedersiniz kapısında sürüm sürüm süründüren bir AB var. Bizden sonra kimler geldi geçti. Hepsini aldılar. Peki Türkiye'nin günahı ne de almıyorsunuz? Bizden çok çok sonra müracaat edenleri içeri alırken bunların özelliği ne? Bunlar Türkiye'den çok mu güçlü? Kusura bakmayın. Sizler ekonominin içinde bir güçsünüz. Herhalde sizleri kapısında bekleten bir muhatabınız ile bir yere kadar pazarlık yaparsanız hadi arkadaşlar güle güle der yolunuza devam edersiniz. Ben bu milletin izzetini, şerefini ayaklar altına aldırtmam. Her türlü görüşmemizi yapıyoruz. Bu görüşmeler karşısında AB yetkilileri bizlere adil, olumlu yaklaşımlarını sürdürürlerse bu yola devam ederiz. Sürdürmedikleri takdirde tabi ki başımızın çaresine bakacağız. Avrupa pazarı bizim için ne kadar  önemli ise biz de Avrupa için o kadar belki çok daha fazla önemliyiz. Bu çerçevede, Gümrük Birliği görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.  

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