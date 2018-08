Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıkladı. Erdoğan "6 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük icraat programının koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yürüttüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tamamen demokratik sistem içinde gerçekleştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

'AMACIMIZ ECDADIMIZINDAN ALDIĞIMIZ EMANETİ DAHA YÜKSEĞE ÇIKARTARAK GELECEK NESİLLERE AKTARMAKTIR'

"Darbeler, muhtıralar, müdahalelerde geriye baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız hadiselerin ardından böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanım olarak görüyorum. Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle bize bu toprakları ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alpaslan’dan başlayarak, Anadolu Selçuklu devletini kuran Süleyman Şahı, Ertuğrul Bey ve Osmangazi’yi, Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açan Sultan Birinci Murad'ı, İstanbul’u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmed Hanı, Yavuz Sultan Selim Hanı, Osmanlı’nın son döneminde izlediği usta siyasetle devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdülhamid’i, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’i dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye’nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan Turgut Özal’ı ve isimlerini zikredemediğim istikbalimizin ve istiklalimiz için emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünki proje toplantımızı bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım görüyorum."

'400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİMİZE AİTTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük icraat programındaki 400 projenin 46 milyar lira bütçeyle hayata geçirileceğini söyleyerek şöyle dedi:

"46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemizde tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanından 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları Ankara’dan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara’ya uzanan karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme imkânına kavuşacağımıza inanıyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlarımızın her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeye hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunun içinde Savunma Sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i Savunma Sanayi’mize aittir. Her birini yakından takip ettiğim bu projelerde 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme yeni dönemdeki hedeflerimiz bakımından kritik ehemmiyete sahiptir. Türkiye’nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığı bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir."

'HER NE OLURSA OLSUN SAVUNMA SANAYİ PROJELERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

"Bu projeler lazer silahından, uydu ve uydu fırlatma projelerine, silahlı insansız hava aracı ve insansız hava araçlarının geliştirilmesinden, roket ve füzelere, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız her hadise bize Savunma Sanayi projelerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Sadece sayısal olarak büyük ve en modern silahlarla donatılmış orduya sahip olmak tek başına anlamlı değildir. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanımına sahip bir ordu demektir. Bunun için biz bir yandan ordumuzun kritik birimlerinden uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir Savunma Sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi kendi kaynaklarımızla Savunma Sanayi’nde bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65’e ulaşmıştır. Bunu artık daha da arttırmak durumundayız. 16 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu da görüyoruz. Bunun için her ne olursa olsun Savunma Sanayi projelerimizden asla taviz vermeyeceğiz."

'ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARI KONUSUNDA ASLA BURADAN TAVİZ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanlığının icraatına ilişkin şunları söyledi: "Adalet Bakanlığımız açtığımız 242 yeni hizmet binası gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri güncellenmiş mevzuatı ile ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ'nün yargı sistemimizde açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik ama bitmedi, yapacağımız daha çok şey var. Bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü bir adalet bakanlığına sahip olduğumuzu inanıyorum. 100 günlük icraat programımız çerçevemizde yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem gerçekten çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir alt yapı oluşturuyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda tolumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla buradan taviz yok."

'MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ BİN LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI BIRAKMAMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının icraatlarına ilişkin şunları kaydetti: "Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Türkiye'de kendi iradesiyle tercihini başka yönde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar esnek ve kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur, bulamazsınız. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen, tasarruf, teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerini biz iade ettik. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için dört buçuk milyon kişiye on beş milyar lira; konut edindirme yardımı için sekiz milyon kişiye üç buçuk milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti almıştı. Ya devlet memuruna borçlu olur mu, işçisine borçlu olur mu? İşte olmuştu ve bunları biz çok kısa bir zamanda ödemelerini yaptık ve memurumuza işçimize hamdolsun devletin borcu kalmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler, öğrenciler, işçiler, şehit yakınları, gaziler, hastalar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yönelik sosyal hizmet projeleri uyguluyoruz. Son olarak emeklilerimize taahhüt ettiğimiz bin liralık ikramiyenin ilkini ramazan bayramında ödemiştik. Yüz günlük icraat programımız çerçevesinde emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz. Dedim ya ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan yüz elli bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Yasal düzenlemeyi bekliyoruz. Yeni dönemde vatandaşlarımız sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkartmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükseltiyoruz. İstihdam. Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 298'den 313'e çıkararak ihtiyaçlarını tespit için ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri temin ediyoruz. Engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir sistemi bu dönemde hayata geçiriyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde her yıl sosyal çalışma programlarından yararlanma doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz."

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ ATATÜRK HAVALİMANI OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının icraat programlarını ilişkin şunları söyledi: "TOKİ vasıtasıyla 81 ilde inşa ettiğimiz 837 bin konutta vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. İnşallah bundan sonraki süreçte bunlar çok farklı şekilde inşa edilecek ve böylece değişim, dönüşüm projelerimizi de hayata geçireceğiz. Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Halan ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Atık su arıtma tesislerini nüfusun yüzde 86'ısına kadar ulaştırdık. Katı atık da yüzde 75'i bulduk. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardık. Şehirlerimizin marka değerini geliştirmeye yönelik projeler başlattık. Bunların en önemlisi İstanbul uluslararası finans merkezi projesidir. 100 günlük icraat projesi içerisinde Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi bu proje finansmanı itibari ile 22 milyon metre kare arazinin TOKİ'ye devri ile tamamlanıyor. Türkiye'nin bu büyük stratejik projesini hayata geçirmeye kararlıyız."

'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZE HIZ VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçelerinin 5'inin bu dönem tamamlanacağını, 6'sının inşaatına başlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"5'ini bu dönem tamamlıyoruz. 6'ısının inşaatına, 22'sinin de proje çalışmalarına başlıyoruz. En önemlisi malum Atatürk Havalimanı 29 Ekim'de İstanbul üçüncü havaalanı bittikten sonra suretle yavaş yavaş Atatürk havaalanını oraya taşıyoruz ve diğer taraftan Atatürk Havalimanı çalışmalarımızı inşallah başlatacağız. En kısa zamanda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Çünkü her taraf beton yığınları ile dolu. Artık bu beton yığınlarından bir geri dönüşle kurtulmamız lazım. Onun için sözümüz var. Dedik ki, 'nerede malum eski statlar varsa, bu eski statları madem yeni statlar yaptık onları millet bahçesine çevirmek suretiyle biz yeşil alanlarımız çoğaltalım.' Kentsel dönüşüm projelerimize hız veriyoruz. Bunları başaracağız.100 gün içinde 17 bin adet konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve iş yerinin temel atıyoruz. Dar gelirlilere için yapılmış 15 bin 500 konut satışa çıkarıyor, 15 bin 506 konutun ihalesini tamamlıyoruz. Kamuya ait hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması için 20 ilde çalışmaları başlatıyoruz. Emlak Bankasını tekrar faaliyet yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz. "

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ - Dicle CENGİZ/ANKARA, ()-