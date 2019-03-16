ERDOĞAN: 31 MART AVRUPA PARLAMENTOSUNA CEVAP OLACAKTIR (1)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdeme Spor Salonu2nda düzenlenen 'Büyük Samsunlular Buluşması' programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sanatçı Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik. Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. Sabırla, sabırla. Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar? Keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

