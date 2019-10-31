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ERDAL İNÖNÜ VEFATININ 12. YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

İSTANBUL,()-ESKİ Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 12. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İnönü Ailesi...

GÜNDEM 31.10.2019, 14:13
ERDAL İNÖNÜ VEFATININ 12. YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

İSTANBUL,()-ESKİ Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 12. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İnönü Ailesi ile birlikte Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenledi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü ile İnönü’nün yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Erdal İnönü, 1980’nin karanlık yıllarında sorumluluk alarak siyasete girmiş ama siyasete girmenin ötesinde siyaseti bir sorumluluk olarak yerine getirmiştir. İnönü siyasette nezaketin tevazünün, kibarlığın nasıl olduğunu gösterebilmiş ve özellikle bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz duyguları o günlerde yaşanmasına, bugün için de örnek olmasına vesile olmuştur. Erdal İnönü’nün Türkiye siyasi tarihine ve Türkiye siyasetine yaptığı katkılar yadsınamaz" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Anma töreni
-Dua okunması
-Kaftancıoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
 

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