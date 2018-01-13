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- ENİS BERBEROĞLU'NDAN KONGRE MESAJI

İstanbul Tutuklu CHP İstanbul Milletvekil  Enis Berbeoğlu, İstanbul İl Kongresi'ne yazılı mesaj yolladı. Berberoğlu'nun mesajı şu şekilde: "CHP İstanbul Kongre Üyelerini ve katılımcı dava arkadaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Demokrasi...

- ENİS BERBEROĞLU'NDAN KONGRE MESAJI

İstanbul
Tutuklu CHP İstanbul Milletvekil  Enis Berbeoğlu, İstanbul İl Kongresi'ne yazılı mesaj yolladı.
Berberoğlu'nun mesajı şu şekilde:
"CHP İstanbul Kongre Üyelerini ve katılımcı dava arkadaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Demokrasi ve adalet ardına çok ağır bedel ödemiş dostum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensubu Dursun Çiçek aracılığı ile sizlere yolladığım bu mesajımda vurgulamak isterim ki; ne bir pişmanlık ve ne de suçluluk duygusundan eser yoktur. Müteahhit bürolarında ve avukat ofislerinde değil, cephelerde savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin onurlu bir üyesi olarak ne siz dava arkadaşlarımı ve ne de canımdan çok sevdiğim ailemi mahcup edecek hiç bir eylemim olmadı ve olamaz da...
Dava arkadaşlarımın katılımı ve sağ duyusu ile demokrasi şöleni olarak geçeceğinden emin olduğum İstanbul İl Kongresine iktidar yolunda başarılar diliyorum. İlk seçimlerle birlikte ülkemizde CHP'li günlerin yakın olduğu umudumu paylaşmak istiyorum. 
Aranıza en kısa sürede dönmek ve özlem gidermek dileği ile herkese sevgi ve saygılar sunuyorum"
 

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