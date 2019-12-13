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ENGELLİ BIRAKAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ İSYANI

AVCILAR'da iş görüşmesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra aracın çarpması sonucu engelli kalan Gülten Güneş, ehliyetsiz sürücünün 3 yıl süren yargılama sonucu sadece  731 lira para cezası almasına tepki gösterdi. Kaza, 10...

GÜNDEM 13.12.2019, 14:16
ENGELLİ BIRAKAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ İSYANI
AVCILAR'da iş görüşmesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra aracın çarpması sonucu engelli kalan Gülten Güneş, ehliyetsiz sürücünün 3 yıl süren yargılama sonucu sadece  731 lira para cezası almasına tepki gösterdi.
Kaza, 10 Ekim 2016 tarihinde, Cihangir Mahallesi’ndeki Kirazlı Caddesi’nde meydana geldi. Sezer B. yönetimindeki bir kargo şirketine ait 34 FH 1834 plakalı araç ile manevra yaparken, Gülten Güneş’e çarptı. Yaralanan Güneş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gözaltına alınan Sezer B. 'nin  direksiyon başındayken sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.  Gülten Güneş,  hastaneye gelen kargo şirketi görevlisi ile tartışırken, sürücünün stajyer olarak çalıştığını, sürücü sınavına girdiğini kazandığını, ancak, henüz ehliyetini alamadığını öğrendi. Gülten Güneş, şikayetçi olunca Küçükçekmece 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürücü hakkında dava açıldı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, kazada yol, hava koşulları, trafik işaretleri gibi olumsuz nedenlerin rol oynamadığını, kargo aracını kullanan sürücünün ‘Asli kusurlu’ olduğunu, yaralanan Gülten Güneş’in kazanın oluşumunda ‘Yaya kurallarını tam olarak yerine getirdiğini’ bildirerek, bu nedenle kusursuz olduğuna dair rapor verdi.
Mahkeme, sanık Sezer B.'ye yöneltilen ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu sabit görerek, 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına bu süre içerisinde ‘Denetimli Serbestlik Kapsamı’nda tutulmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın  717.90 TL’si yargılama, 14 TL’si tebligat gideri olmak üzere toplam 731 lira 90 kuruşu ödemesine hükmetti.
Kazada yaralanan, kafasında kemikleşmiş büyük bir şiş ve ‘Coccyx’ (Kuyruk sokumu kemiği) kırığı ve kemik ödemi saptanan Güneş’e, yüzde 14 oranında engelli raporu verilirken, kaza nedeniyle psikolojisinin bozulduğu göz önüne alınan kadın psikiyatri poliklinik kontrolü önerildi.
Alnındaki şişlik nedeniyle plastik cerrahi ameliyat olması gereken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkamayan, iş arayamayan, yüzdi 14 engeli nedeniyle rahat hareket edemeyen, yanında taşıdığı simit şeklinde yastıkla ancak oturabilen Gülten Güneş, olanlara ve verilen karara tepki gösterdi. Yaşamının kararmasına rağmen bunu yapan kişinin dışarıda rahat gezdiğini, duruşmalara bile gelmediği halde ona hiçbir ceza verilmeden serbest bırakılmasını hazmedemediğini söyledi. Kaza nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, sürekli ilaç kullanmak ve sık kan vermek zorunda kaldığını anlatan Güneş, "Bu karar ardından kargo şirketi hakkında maddi ve manevi tazminat davamız var. Yakında davanın görülmesine başlanacak. 3 yıl daha çalışamadığım için emeklilik hakkı da kazanamıyorum. 3 yıl çektiğim acının sonunda buna neden olan kişi ve kişiler rahat" dedi.
Anne Gülşah Güneş de, kazanın olduğu dönemde eşinin rahatsız olduğunu kendisinin 1 hafta önce ameliyat olması nedeniyle kızı Gülten'in uzun süre kazayı ve dava sürecini kendilerine anlatmadığını söyledi. Anne Güneş, "Kızım bizim hastalığımız nedeniyle kazasını bile bize uzun süre söylemedi. Böyle şey olur mu? Kızımın hayatını karartan kişi nasıl hiçbir ceza almadan bırakılır" dedi.

Görüntü Dökümü:
Yaralı kadın kargo şirketi görevlisi ile görüşürken (Cep telefonu)
Sürücünün görüntüleri (Cep telefonu)
Yaralanan kadın yaşadıklarını anlatırken 
Yaralanan kadın ile röportaj ve başındaki şişlik
Kadın oturup kalkmaya çalışırken
Kadın elindeki evrakları gösterirken
Yaralanan ve yüzde 14 engelli hale gelen kadının annesi ile röportaj

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