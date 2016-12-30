ENERJİ BAKANLIĞI : KESİNTİLERİN, ELEKTRİĞİN YETERSİZLİĞİNDEN OLDUĞU İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin, elektriğin yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yazılı açıklamada şöyle denildi,

"Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir.

Yedi hattın tamamında, Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."





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