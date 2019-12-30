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EMNİYETTEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL,   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayhan, açıklamasında 39 ilçede yoğun...

GÜNDEM 30.12.2019, 18:14
EMNİYETTEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL,  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayhan, açıklamasında 39 ilçede yoğun güvenlik önlemleri alınacağını belirtirken, 31 Aralık gecesi 44 bin 518 personelin görev alacağını ifade etti. Yılbaşında görev yapacak olan, asayiş köpekleri ve insansız hava aracı da açıklama sırasında hazır bulundu. Yılbaşı gecesi ayrıca helikopterler ve 22 drone ile 44 operatör görev alacak. Her sene olduğu gibi bu senede 39 ilçede vatandaşların eğlendiği noktalarda polis ekipleri; milli piyango satıcısı, simitçi, çöpçü, boyacı ve müzisyen kılığında gezerek güvenliği sağlayacak.
 
YILBAŞI ÖNCESİ VE YILBAŞI GECESİ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALINDI 
Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan Taksim'de yaptığı açıklamalarda yılbaşı için alınan önlemleri anlattı. Bayhan, "Tüm emniyet tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. Bu alınan tedbirler 4 kademeli olarak yürütülmektedir. Birinci kademede İstanbul genelinde mevcut tüm uygulama noktaları birinci derecedeki risk oranında dikkat durumuna geçmiştir. 18 - 24 Aralık arasında yapılan bu birinci kademe emniyet tedbirleri safhasında kurt kapanı, Türkiye huzur, yedi tepe, Fetih 1453, şok uygulamalar, günü birlik evler uygulaması, ticari taksi uygulamaları, şafak 365 uygulamaları ile 20 bin 262 polisimiz ile emniyet tedbirleri alınmıştır. İkinci kademe tedbirleri olarak 25-31 Aralık tarihleri arasında, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu başta olmak üzere 39 ilçemizde AVMler, halkın yoğun olarak kullandığı meydanlar, eğlence merkezleri ve farklı dini gruplara ait ibadethane kilise, havra, sinagog gibi yerlerde emniyet tedbirleri alınmış, belirtilen ibadethanelerdeki ayinler ve etkinlikler takip edilmiştir. Üçüncü kademe emniyet tedbirleri olarak, 31 Aralık yani yılbaşı günü, mevcut 11 uygulama kontrol noktamız 24 saat esasına göre, aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli olarak 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır. " dedi.
 
39 İLÇEDE 44 BİN 518 POLİS GÖREV YAPACAK 
Yılbaşı gecesi için İstanbul genelinde alınan önlemleri de anlatan Murat Bayhan, "Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında, otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklık olmaması için tedbirler en üst seviyeye çıkartılmıştır. Tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 39 ilçede 44 bin 518 personel görev yapacaktır. Yılbaşı akşamı kamera sistemleri ve 22 drone ile 44 operatör ile havadan da emniyet tedbirleri alınacaktır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü 207 noktada, 74 zırhlı araç ve 50 TOMA ile görev alacaktır. Yılbaşı gecesi 400 motosikletli polis görev yapacaktır. 1 Ocak günü de emniyet tedbirlerimiz devam edecektir." şeklinde konuştu.
 
İLK KEZ 400 MOTOSİKLETLİ POLİS GÖREV ALACAK 
Yılbaşı günü 400 motosikletli polisin görev alacağını belirten Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol ise "İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak olan ve aynı anda ilk kez 400 motosikletli polis timimiz ile tüm gün ve takip eden gece boyunca 'Yunuslarla Güvenli 2020' uygulaması yapacağız. Bu kapsamda Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı motosikletli polis timleri olarak 128 gündüz saatlerinde, 272 gece saatlerinde olmak üzere toplam 400 motosikletle görev yapacağız. Ayrıca Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü organizesinde faaliyet yürüten devriye ekiplerimiz 39 ilçede 667 araçlı motorize ekiple görev yapacaklardır." diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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- Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan açıklama 
Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol açıklama
- Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY)
- polis köpeği detay
- görev alacak drone detay
- yunuslar detay
- çöpçü, simitçi kılığında polis detay
 


 

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