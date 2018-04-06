 EMNİYETTEN 173. YIL TANITIM KLİPLERİ

" Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan kliplerde "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl" sloganı kullanılıyor.

Haber: İstanbul

Türk Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümüyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini basınla paylaştı. 2 ayrı tanıtım filminde polis teşkilatının tüm unsurları yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan klip, "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl" sloganı ile sona eriyor.

Görüntü Dökümü:

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