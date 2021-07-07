Emniyette yoğun trafik; 33 ilin emniyet müdürü değişti

İçişlerine Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesinde yoğun bir atama trafiği yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre 33 ilin Emniyet Müdürü değişti.