Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama: Aranan 1147 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde, 47 bin 995 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması'nda farklı suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün öğle ve akşam saatlerinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması' yaptı. 81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamaya 47 bin 995 personel katıldı. Uygulamada 23 bin 278 okul servis aracı denetlendi. Denetimde bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı, 145 okul servis aracı trafikten men edildi.



BİN 147 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma açık yer kontrol edildi. 641 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. 366 bin 588 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 5'i FETÖ/PDY, 17'si uyuşturucu , 9'u cinsel suçlar, 41'i yaralama, 39'u hırsızlık, 20'si dolandırıcılık, 14'ü tehdit, 4'ü hakaret, 26'sı kayıp çocuk, 795'i yoklama kaçağı-bakaya, 177'i diğer suçlar olmak üzere aranan toplam 1147 kişi yakalandı. Denetimde, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 154 mermi- fişek, 5 kesici-delici alet, 1 kurusıkı tabanca, 1 gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, 1772 paket kaçak sigara ve 19 litre kaçak içki ele geçirildi.



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-Uygulama ve aramalardan genel ve detaylar

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