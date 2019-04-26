Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun, adliyede

Ankara'da gözaltına alınan Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun, adliyeye sevk edildi.
Emniyet İstihbarat eski Daire Başkaın Sabri Uzun, geçen Pazartesi günü, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüte yardım' suçlarından polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde 4 günlük gözaltı süresi sona eren Uzun, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Sabri Uzun, savcılıkta sorgulanıyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR.
ANKARA, ()