Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'dan SoyluPeker'e koruma açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'nun Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve emniyet kulislerinde açığa alınacağı konuşulan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım” dedi.

Günlerdir tüm Türkiye Sedat Peker’in yaptığı açıklamalarını konuşuyor. Peker’in, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun rolü olduğunu iddia etmesi ve kendisine verilen koruma polisine ilişkin “koruma polisimi sen vermedin mi?” şeklindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Soylu katıldığı bir televizyon programında Hakan Çalışkan’ın intiharına ilişkin soruları net olarak yanıtlamazken dosyanın kendisinin üzerinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallandırıldığını belirtti. Kimlerin sallandırdığı konusuna ise değinmedi. Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak ise Soylu, “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi.

"TOPLUM RAHATSIZ"

Soylu’nun suçladığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ise gazetemize yaptığı açıklamada Soylu’nun hakkındaki iddialarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum” dedi. “Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorumuza ise Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” dedi. “Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” sorumuza ise Çalışkan, “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullandı.