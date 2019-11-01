EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. İhtarnamede, söz konusu yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edilirken, boşaltılan yerlere yeni kiracıların alınmayacağı belirtilmişti. Balıkçılar, alınan kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi yöneticilerinde Bayram Ceylan, “Yürütmeyi durdurma kararı almak için başvurduk. Belediyenin verdiği kararda yarın son günümüz ama biz de kanuni haklarımız için mahkemeye başvurduk" dedi.

İstanbul'un uzak noktalarında buraya gelen balık severler ise, buradaki balıkçıların kaldırılmamasını istiyor.

“BİZ DE KANUNİ HAKLARIMIZ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi yöneticilerinden Bayram Ceylan, “Yürütmeyi durdurma kararı almak için başvurduk. Belediyenin verdiği kararda yarın son günümüz ama biz de kanuni haklarımız için mahkemeye başvurduk. Sonucu bekliyoruz, bekleyip göreceğiz. Biz 40 yaş üstündeyiz, kim iş verecek ki bize? Burada yaklaşık 150-200 kişi çalışıyor. Dışarıdan malzeme alanları sayarsan, 300-400 kişiyi buluyoruz. Herkesin kendine göre kredi borçları var, ödemeleri var. Hepimiz mağdur durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimizde bir sürü malzeme var. Elimizde 400-500 koli kadar balık var, birkaç ton soğanımız var. Bunların hepsi çöp olacak. Bekliyoruz, yargıya güveniyoruz. Başkan İmamoğlu'nun da bundan geri adım atacağını, bizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Yarın biz geleceğiz işimizin başına devlet gelir 'çıkın' derse de kavga edecek halimiz yok, biz devlete baş kaldıracak halimiz yok, devlet bizim devletimiz" dedi.

"40 YAŞINDAYIM, YAPABİLECEĞİM HİÇBİR İŞ YOK"

Balıkçıda çalışan garson Ertaç Yılmaz, “Ben yaklaşık 25 yıldır buradayım, küçüklüğümden beri buradayım, elimdeki tek meslek diyebilirim. Kapanacağına çok üzülüyoruz. Böyle bir şey olduğunda ben ne iş yapacağım? Çünkü elimdeki tek meslek bu. Şu anda 40 yaşındayım, yapabileceğim hiçbir iş yok. Evim kira, okula giden çocuğum var" diye konuştu.

PENDİK'TEN, BÜYÜKÇEKMECE'DEN GELDİLER

Balık ekmek yemeye gelenler ise, karardan mutlu değil. Pendik'ten geldiğini belirten bir kadın, “Güzel çalışıyorlardı, evlerine ekmek götürüyorlardı, karnımızı doyurarak. Onlar için çok üzücü" dedi.

Bir başka balık sever ise, “Son gün diye geldik. Kapansın istemiyoruz, çok tarihi bir yer. İstanbul'un en meşhur yeri neden kapatılsın" diye konuştu.

Bir başka balık sever kadın ise üzgün olduğunu belirterek, “Burası bununla meşhur. Büyükçekmece'den geliyoruz" dedi.

Aynı masada oturan bir diğer kadın ise, balıkçılara başka yer gösterilmediğini belirterek, “Burası tarihi bir yer, kalmasını isterdik. Bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

TATLICILAR, TURŞUCULAR DA VAR

Balıkçıların hemen yanında bulunan tatlıcı ve turşucular da durumdan şikayetçi. Balıkçılara gelen müşterilere tatlı ve turşu satan Turşucu Adem Taş, “Turşu balığa bağlı. Balık olmazsa, turşu da olmaz" derken, tatlıcı Hüseyin Akyüz ise balıkçılar sayesinde kalabalık olduğunu belirterek, “Buraya ailecek gelenlerin bize faydası oluyor. İşler düşer mi Allah bilir artık" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

--------------------

- Balıkçılardan görüntüler

- Balıkların görüntüsü

- Balık ekmek yiyenler

- Ceylan ile röportaj

- Garson ile röportaj

- Balık severlerle röportaj

- Taş ile röportaj

- Akyüz ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Detaylar