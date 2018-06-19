EMİNE ERDOĞAN "VEFA BULUŞMASI'NDA  KONUŞTU 

*Emine Erdoğan,

"Biz sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık"

Haber: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Biz sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık. 'Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür' denir ya. Hakiki dostlarımızla ve elbette milletimizin dostluğuyla aydınlandı o sabah" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vefa Buluşması'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya AK Partili kadınlar katıldı. Sözlerine bu tür buluşmaların önemine değinerek başlayan Erdoğan, "Dostluklar sınandıkça güçleniyorlar. Biz sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık. 'Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür' denir ya. Hakiki dostlarımızla ve elbette milletimizin dostluğuyla aydınlandı o sabah. Türkiye artık kendi içine kapanan bir ülke değil, dünyaya açılan, kucak açan bir ülke. Evlatlarımız artık başka ufuklara bakıyor. Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye en yakışan şey, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır. Milletimiz şu anda yatağını bulmuş bir ırmak gibi, büyük bir deryaya akıyor. Türkiye'nin tarihi misyonu yeniden canlanıyor. Vatan ve millet sevgisi hesap, kitap istemez. Kardeşçe ve birlik içinde yaşamanın 'ama'sı olmaz. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin pişmanlığını Allah bize yaşatmasın." diye konuştu. Toplantı, hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

-Etkinlikten görüntü

-Erdoğan'ın konuşması

-Hatıra konuşması

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