 EMİNE ERDOĞAN'DAN HUZUREVİ ZİYARETİ 

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da eşlik

ettiği Erdoğan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, onların Ramazan Bayramını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. Emine Erdoğan, huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler verdi. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, huzurevi önünde yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Erdoğan'ın huzurevi ziyaretinden görüntüler