Emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaşları bayramdan önce ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında, emeklilerimizin bayram ikramiyelerine ilişkin, emeklilerimizi aldatmaya yönelik doğru olmayan haberler yapıldığı görülmüştür. Kesinlikle gerçeği yansıtmayan bu haberler, emeklilerimizin bayram ikramiyesi sevincini gölgeleyemeyecektir” ifadesini kullandı.Yapılan açıklamada, bugün (7 Haziran) BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine, 8 Haziran Cuma günü ise SSK emeklilerine yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Açıklama şöyle devam etti:“Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi, Oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.”



Bakanlık açıklamasında, Ramazan Bayramının 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne alınan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ödemesinin ise şu şekilde olacağı duyuruldu:

“5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018, 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018, · 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018.”