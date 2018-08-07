Emeklilere 16 - 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.
ANKARA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi. ANKARA
07 Ağustos 2018 Salı 14:42
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.
ANKARA
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