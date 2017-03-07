"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "

Emekli Polis Müdürü İbrahim Selvi'nin oğlu, "www.aydınses.com " Haber Merkezine ilettiği mektubunda, " Babamı algı operasyonu yaparak tutuklattılar.. " dedi



İbrahim Selvi'nin oğlu, babasının 15 Temmuz’dan sonra kripto FETÖ’cüler tarafından algı operasyonları ile FETÖ’nün deşifresi hızlanmasın diye tutuklattırıldığını belirterek, babasının FETÖ’ye karşı mücadelesini gösterir olayları kronolojik olarak sıraladığı mektubunda şu ifadeleri dile getirdi :



"1957’de Kütahya’da doğan, 1978 yılında Polis Akademisinden mezun olup, Mayıs 2015’te çıkan kanun ile yaş haddi dolmadan emekli edilen ancak 675-679-686 Sayılı KHK ihraç listelerinde ismi olmayan, rütbesi geri alınmayan ve apoletleri sökülmeyen polis müdürü babam İbrahim Selvi’nin yaşadığı mağduriyetini ilgili makamlara ve kamuoyuna duyurmak istiyorum..



Emniyet teşkilatında milliyetçi olarak bilinen bu isim Kocaeli, Afyon, Kayseri, Van ve Ankara’da görev yapmış, 2001-2009 EGM Personel Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2008 yılında ismi Ergenekon İddianamesine dâhil edilmiş 2009 yılında FETÖ tarafından görevinden alınarak kızağa çekilmiştir ki bu bile FETÖ’cü olmadığının bir göstergesidir. 2009-2015 yılları arasında Polis Başmüfettişi olarak çalışmış, Mayıs 2015’te çıkan kanun ile yaş haddi dolmadan emekli edilmiştir. 675-679-686 Sayılı KHK ihraç listelerinde ismi yoktur, rütbesi geri alınmamış ve apoletleri sökülmemiştir.



Emniyet Teşkilatında milliyetçi olarak bilinen İbrahim Selvi’nin FETÖ ile hiçbir bağı, irtibatı ve iltisakı yoktur. ByLock ya da Eagle kullanmamıştır. (1999’daki Cevdet Saral’ın yaptığı Fetullahçı listede ismi yoktur.) Kendisi 2001’de FETÖ mağduru Ertuğrul Çakır tarafından göreve getirilmiştir. Teşkilatı çok iyi tanır ve avucunun içi gibi iyi bilir. Daire Başkanlığı süresince Hükûmetimizi FETÖ yapılanması konusunda devamlı bilgilendirmiş ve hukuk kuralları çerçevesinde FETÖ mensuplarına karşı mücadele etmiştir.



17-25 Aralık sürecinde 24 Aralık 2013 tarihinde acil görev emri ile 13 kişilik müfettiş heyetinin başkanı olarak İstanbul’a teftiş için gönderilmiştir. 3 haftalık teftiş süresince şu anki Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami Altınok ile çalışmış ve sonuç olarak geniş içerikli bir rapor hazırlanmıştır. Görev dönüşü Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek ile görüşerek FETÖ’ye karşı mücadelenin etkin yürütülmesi için HSYK, İçişleri ve Emniyet Teftiş Kurulları’nın ortaklaşa çalışması hususunda tavsiyelerde bulunmuş ve konuyla ilgili 2014’te 7 maaş taltif almıştır.



15 Temmuz’dan sonra kripto FETÖ’cüler tarafından algı operasyonları ile FETÖ’nün deşifresi hızlanmasın diye tutuklattırılmıştır.



İşte yukarıda, babam İbrahim Selvi’nin FETÖ’ye karşı mücadelesini gösterir olayları kronolojik hâlde sıraladım.. Kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.



Bu olayların delilleri elimizde ve devlet kayıtlarında da mevcuttur ve tümü basına yansımıştır.



İlgili makamlara ve kamuoyuna saygılarımla, arz olunur..."





www.ulusalses.com-ÖZEL HABER- Halis KAHRAMAN