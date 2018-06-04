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EMEKLİ KORAMİRAL ALEV GÜMÜŞOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden emekli Koramiral Alev Gümüşoğlu için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gümüşoğlu'nun naaşı Selimiye Camii'ne...

EMEKLİ KORAMİRAL ALEV GÜMÜŞOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden emekli Koramiral Alev Gümüşoğlu için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Gümüşoğlu'nun naaşı Selimiye Camii'ne askerlerin omzunda getirildi. Bu sırada törene katılan general, subay ve astsubaylar selam durdu. Taziyeleri eşi Hülya Gümüşoğlu ve yakınları kabul etti. Cenazeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal,1. Ordu Komutanı  Orgeneral Musa Avsever, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, emekli Orgeneral Çevik Bir ,eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ile birlikte silah arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından top arabasına konan cenaze Selimiye Kışlası'na götürüldü. Gümüşoğlu'nun cenazesi Sapanca Kırkpınar mezarlığında toprağa verilecek. 

ALEV GÜMÜŞOĞLU KİMDİR? 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kara ve deniz birliklerinde çeşitli görevler yaptıktan sonra İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Deniz Üssü'nde Tümamiral olarak Çıkarma Filosu Komutanlığı ve ardından Koramiral rütbesiyle Güney Deniz Saha Komutanlığı görevlerinde bulunan Alev Gümüşoğlu 2007 yılında emekli olmuştu. 47 yıllık görev süresi sonunda kendisi için İzmir'de düzenlenen uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamayan Gümüşoğlu basına bu görüntüleriyle yansımıştı. Atatürk sevdalısı ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Gümüşoğlu kulübün kongre üyelerinden de biriydi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntü
-Eşinin taziyeleri kabul etmesi
-Cenazeye gelenlerden görüntü
-Askeri görüntü
-Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen ile röp
-Cenaze namazının kılınması
-Dua ve helallik alınması
-Cenaze törenden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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