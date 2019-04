Emekçilerin Günü Beylikdüzü’nde kutlandı

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü belediye personeli ile birlikte kutladı. Sendika temsilcilerinin de katıldığı törende konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mutlu bir memlekette yaşamak istiyorsak emeği üreten insanların huzurla çalışıyor olması gerekiyor. Biz her zaman işçinin, emekçinin ve yurttaşın yanında olmaya gayret göstereceğiz” diyerek 1 Mayıs’ta herkesi Bakırköy alanına davet etti.

Emek, demokrasi ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Beylikdüzü Belediyesi ana bina önünde düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere DİSK-Genel İş Sendikası 2 NO'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, KESK’e bağlı TÜM BEL-SEN İstanbul 1 NO‘lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, belediye yönetimi, meclis üyeleri ve personel katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Çalık personele karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

“TÜM EMEKÇİLERLE BİRLİKTE BAKIRKÖY’DE OLACAĞIM”

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Emek huzurlu değilse millete huzurlu iş üretemezsiniz. Mutlu bir memlekette yaşamak istiyorsak emeği üreten insanların huzurla çalışıyor olması ve emeğinin karşılığını alıyor olması gerekiyor” dedi.

Sendikalarla her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını da vurgulayan Çalık, “Sosyal demokrat bir belediye olarak çalışma arkadaşlarımızın huzurla çalışması için imkân ve olanaklarını her zaman kendi duygumuzun önüne aldık. Çalışma arkadaşlarımızın huzurla çalışması için uygun çalışma koşullarını sağlarken sendikalarımızla birlik olmaya özen gösterdik. Biz her zaman işçinin, emekçinin ve yurttaşın yanında olmaya gayret göstereceğiz. İstanbul’u daha güzel günler bekliyor. Dünden daha güzel bir gündeyiz, yarınlarımız daha da güzel olacak. Bunu tüm emekçi arkadaşlarımızla başaracağız” diyerek 1 Mayıs’ta tüm emekçilerle Bakırköy’de olacağını söyledi, personeli de kutlamalara davet etti.

“1 MAYIS’TA EMEĞİ, ALIN TERİNİ HAYKIRACAĞIZ”

DİSK-Genel İş Sendikası 2 NO'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, “Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs emeğin hakkının, demokratik haklarımızın, sosyal haklarımızın, yaşamsal haklarımızın dillendirildiği gündür. 1 Mayıs emeğin alın terinin anlamı olan bir gündür. 1 Mayıs’ta biz meydanlarda emeği, alın terini haykıracağız. 1 Mayıs’ta demokratik haklarımızı isteyeceğiz” diye konuştu.

“SESİMİZ OLABİLDİĞİNCE GÜR ÇIKACAK”

TÜM BEL-SEN İstanbul 1 NO‘lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı ise, “Emeğin ve alın terinin hakları için başlayan mücadele sürmeye devam ediyor. Emeğin sömürülmesine, yoksulluğa ve işsizliğe asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bu 1 Mayıs’ta parasız eğitim, parasız sağlık, demokratik bir ülke, temel hak ve özgürlükler diyeceğiz” dedi.