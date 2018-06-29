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Elitaş: 10 Temmuz'da meclis başkan adayımız belli olur

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayımız belirlenebilir. Cumhurbaşkanı yemin ettiği an hükümet görevine başlar" dedi. "10 TEMMUZ'DA AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUR" Ankara'da...

Elitaş: 10 Temmuz'da meclis başkan adayımız belli olur

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayımız belirlenebilir. Cumhurbaşkanı yemin ettiği an hükümet görevine başlar" dedi.

"10 TEMMUZ'DA AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUR"

Ankara'da gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Elitaş, "8 Temmuz tarihinde TBMM toplanacak ve ilk milletvekileri isim listesine göre yemin edecekler. Arkasından 12 Temmuz gece yarısına kadar Meclis Başkanlığı adaylık başvuruları yapılacak, 13 Temmuz'da Meclis Başkanı'nın seçilmesi mümkün görünüyor. Meclis 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin anması için yeniden toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Temmuz'da muhtemelen yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesini hükümet kullanabilir. AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı da 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır. 10 Temmuz'da ilk grup toplantısını yaparız. Orada bir istişare yapabiliriz. Bakanlar, atandıktan itibaren Meclis'te yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanının yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Elitaş'ın açıklaması

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